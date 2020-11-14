Противники президента Белоруссии хотели видеть на высоком посту другого человека

Александр Лукашенко вспомнил о том, что на него было совершено покушение на первых выборах президента Белоруссии в 1994 году. Об этой ситуации Батька рассказал журналистам.

Лидер белорусов признался, что когда он занял кресло главы государства, ему принесли документы, чтобы расследовать это покушение. Однако Лукашенко не стал выяснять, кто в него стрелял, отправив документы в архив КГБ.

"Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал",

– заявил президент, передает "Белта".

Лукашенко также добавил, что в том же году председателю Совета Министров Вячеславу Кебичу неизвестные предложили устранить его. "Доброжелатели", как их назвал Батька, хотели расстрелять машину соперника Лукашенко на выборах. Они заявили Кебичу, что тот выживет, но другой кандидат на пост главы государства – нет. Злоумышленники хотели повесить вину на националистов.

Лукашенко отметил, что никто в то время даже не стал бы разбираться и искать настоящих виновников преступления, ведь Советский Союз только что развалился. Президент Белоруссии признался, что Кебич на это не согласился, за что он ему благодарен. Батька до сих пор каждый месяц узнает у бывшего соперника, как его здоровье.

Ранее Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко трибунал.