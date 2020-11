Пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп дал пресс-конференцию. Во время выступления президент США впервые публично отметил, что не знает, будет ли он руководить следующей администрации страны.

Трамп добавил, что со временем эта ситуация прояснится. Он также не исключил того, что его преемником может стать демократ, Джо Байден.

В своей речи, которая транслировалась в "Твиттер" Белого дома, президент подчеркнул, что его сотрудники не перестанут работать из-за пандемии коронавируса.

При этом в Сети обратили внимание на то, что цвет волос Трампа неожиданно изменился. Некоторые интернет-пользователи сочли, что президент США поседел, передает РИА "Новости".

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2