Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны

Пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп дал пресс-конференцию. Во время выступления президент США впервые публично отметил, что не знает, будет ли он руководить следующей администрации страны.

Трамп добавил, что со временем эта ситуация прояснится. Он также не исключил того, что его преемником может стать демократ, Джо Байден.

В своей речи, которая транслировалась в "Твиттер" Белого дома, президент подчеркнул, что его сотрудники не перестанут работать из-за пандемии коронавируса.

При этом в Сети обратили внимание на то, что цвет волос Трампа неожиданно изменился. Некоторые интернет-пользователи сочли, что президент США поседел, передает РИА "Новости".

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2 — Ms Klos is a do-gooder 😷⭐️🕯🇬🇧🇵🇱🇪🇺🌾 (@mariaklosgibson) November 13, 2020

Тем не менее, Трамп, судя по всему, пока не теряет надежды на то, что ситуация может измениться. Так, он заявил в "Твиттер" о том, лидирует на выборах в штате Пенсильвания. Ведь республиканцам не разрешили проверить большую часть бюллетеней. А CNN сообщил, что в Северной Каролине Трамп в итоге получил 50% голосов, а Байден – 48,6%.