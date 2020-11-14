Президент Незалежной пытается плохим способом сохранить власть

Виктор Медведчук, глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", раскритиковал идею властей страны, в том числе президента Незалежной Владимира Зеленского, о создании гетто для россиян.

Политик уверен, что соратники главы государства идут по пути "нацистского террора" и пытаются таким образом, то есть с помощью конлагерей, сохранить власть в стране.

Медведчук подчеркнул, что Киев пытается нарушить права людей, которые живут в Незалежной, и ни в чем не провинились. Вся вина этих людей, указал политик, находится в голове у Зеленского и других чиновников.

Лидер партии указал на то, что людей будут задерживать и отправлять в эти лагеря быстро и без разбора, а заниматься этим станет Служба безопасности Украины, которую обвиняют в создании секретных тюрем. "Лагеря смерти", как их окрестил Медведчук, не будут подчиняться государственным правилам исполнения наказания. Он опасается, что некоторым людям это развяжет руки. Над неугодными будут расправляться самыми жестокими способами.

Как говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на его сайте, украинцы не позволят перейти черту властям, ведь они помнят об ужасах, которые творили нацисты.

В начале ноября стало известно, что на Украине подготовлен закон о создании спецмест, куда бы отправляли россиян в случае, если РФ нападет на Незалежную. В России уже возмутились такими планами.