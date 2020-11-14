Путин предупредил об угрозах из-за действий США

Выход Вашингтона из ДРСМД спровоцировал рост рисков безопасности

Мир оказался в незавидном положении, ведь угроза безопасности стала ощутимее из-за того, что США не захотели продлевать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия всегда выступала за то, чтобы страны укрепляли сотрудничество и стабильность не только в политике, но и в области вооружения. 

Путин указал на то, что Россия в одностороннем порядке публично раскрыла свое решение не размещать ракеты средней и меньшей дальности, пока США не поступят иначе, чтобы избежать нового витка гонки вооружения, передает РИА "Новости". 

Полина ИВАНОВА

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