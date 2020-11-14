Власти Незалежной могут вдохновиться успехами беспилотников в Нагорном Карабахе

Украина может решиться на нападение на Крым после того, как в войне в Нагорном Карабахе турецкие беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность против армянской армии. Такое развитие событие не исключили российские журналисты.

Как пишет РИА "Новости", недавно Незалежная отрабатывала операцию по "возращению" Крыма. Запад косвенно подталкивает Киев к тому, чтобы попытаться захватить полуостров. Так, государства, входящие в НАТО продают Украине различное вооружение.

Недавно Незалежная решила приобрести у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB-2. "Горячим головам" на Украине вполне может прийти мысль – использовать турецкие машины для того, чтобы отхватить Крым.

Однако авторы материала подчеркивают, что Крым отлично защищен. У 22-го армейского корпуса Черноморского флота лучшее оружие. Например, у военных есть танки Т-72Б3, системы "Торнадо-Г", гаубицы "Мста-С" и многие другие вооружения. К тому же, хорошо оснащена и защита воздуха – в Крыму расположены два дивизиона ЗРС С-300ПС и два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф", у военных есть мощнейшие истребители. Поэтому у Украины нет ни малейшего шанса отобрать Крым. Тем более, что Запад не станет поддерживать открыто такой шаг Киева. Правда, Незалежная может проводить все эти тренировки по захвату полуострова, чтобы сплотить народ из-за ухудшающейся экономической обстановки, уточнят агентство.