Пытается очернить: в Польше сделали оскорбительное для России заявление

Пытается очернить: в Польше сделали оскорбительное для России заявление
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Москву назвали самой большой угрозой для Варшавы

Нашу страну обвинили во лжи и манипулировании.

Выпад в сторону России сделал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. В Варшаве, судя по его словам, виновной в ее подмоченной репутации считают Москву.

Жарин заявил, что с Польшей якобы ведут информационную войну также немцы и китайцы, однако самая опасная в этой триаде – Россия, которая пытается очернить страну перед Западом с помощью лжи и манипуляций.

В интервью порталу  СyberDefence24 он назвал РФ наиболее серьезной угрозой.

Не вдаваясь в подробности, что конкретно сделала Москва и есть ли доказательства, Жарин отметил, что речь идет о работе нашей разведки, а также провокациях и выпадах наших дипломатов.

Ранее эксперт заявил, что простые поляки не хотят вражды с Россией. На фоне смены власти в США народ боится осложнения отношений. В случае прихода к власти Джо Байдена усилится политическое давление на правительство Польши, которую будут использовать как инструмент политической борьбы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Польша должна быть сильная страна в военном отношении с ядерным оружием и тогда к тебе будет уважение и ни одна гадость не оскорбит Польшу
Гость
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Пани Варшава, что у Вас с головой ?
Гость
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ПРОСТИТУТКА польская САМА СЕБЯ ОПОЗОРИЛА - ПРОДАЖНАЯ польша
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