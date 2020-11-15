Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Нашу страну обвинили во лжи и манипулировании.
Выпад в сторону России сделал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. В Варшаве, судя по его словам, виновной в ее подмоченной репутации считают Москву.
Жарин заявил, что с Польшей якобы ведут информационную войну также немцы и китайцы, однако самая опасная в этой триаде – Россия, которая пытается очернить страну перед Западом с помощью лжи и манипуляций.
В интервью порталу СyberDefence24 он назвал РФ наиболее серьезной угрозой.
Не вдаваясь в подробности, что конкретно сделала Москва и есть ли доказательства, Жарин отметил, что речь идет о работе нашей разведки, а также провокациях и выпадах наших дипломатов.
Ранее эксперт заявил, что простые поляки не хотят вражды с Россией. На фоне смены власти в США народ боится осложнения отношений. В случае прихода к власти Джо Байдена усилится политическое давление на правительство Польши, которую будут использовать как инструмент политической борьбы.
Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны
Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным