Полякам подсказали, как найти виновных в подмоченной репутации страны

Валить проблемы с больной головы на здоровую не стоит, намекнул сенатор Алексей Пушков.



В своем твиттер он прокомментировал бесцеремонное заявление польской стороны. Напомним, ранее нашу страну наряду с Китаем и Германией обвинили в информационных атаках. При этом главной угрозой называют Москву, которая якобы всеми силами пытается уронить достоинство Варшавы перед западными государствами.

Пушков отметил, что Россия абсолютно равнодушна к имиджу Польши, равно как и к его ухудшению. А виновных следует искать вовсе не у нас. Сенатор указал, что подпорченный имидж связан с внутренней политикой Варшавы, которая не соответствует ценностям Евросоюза.

"Варшаве надо не Москву обвинять, а посмотреть в зеркало", - отрезал Пушков.

Образ Польши в мире не связан с усилиями России - ухудшение ее имиджа не представляет для нас интереса. Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС. Варшаве надо не Москву обвинять, а посмотреть в зеркало. И там они увидят виновного. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 15, 2020

В комментариях к посту началось бурное обсуждение заявления польской стороны.

"Польшу используют как таран не только против России, но в основном против Германии. Вообще история не раз делала выбор в пользу того, что некоторых стран не находили больше на карте. Польша тому яркий пример, только они не понимают – почему? Необучаемая нация", "Ничего они в зеркале не увидят, кроме могилы Качиньского, которого нужно срочно выкопать",

– пишут пользователи.