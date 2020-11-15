США удовлетворены: Украину сравнили с калекой

США удовлетворены: Украину сравнили с калекой
Флаги Украины и США. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев специально издевается над подвластным народом

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. На фоне коронавирусной эпидемии и экономического кризиса положение простых граждан становится все тяжелее. В целом страна находится в преддефолтном состоянии. При этом киевский режим специально измывается над населением, чтобы превратить его в дешевую рабочую силу, уверен экономист Александр Дудчак.

Известный эксперт из Незалежной пояснил, что у Киева есть все основания для того, чтобы объявить дефолт. Однако такой поворот будет невыгоден тем, кто осуществил Майдан. При этом сейчас Киеву не откуда брать деньги, которые нужны для нормального функционирования государства.  

"Соединенные Штаты с удовлетворением наблюдают за происходящим на Украине", – отметил в интервью РИА ФАН экономист.

Дудчак уверен, что власти Незалежной по указке западных кураторов намерено измываются над людьми. Эксперт сравнил страну с калекой, которому сломали обе ноги – конечности "срастутся может и криво, но передвигаться он сможет". В таком состоянии украинцы будут готовы на все. В том числе, работать за гроши.

Тем времен, кресло под лидером Украины Владимиром Зеленским заметно шатается. Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук уверен, что президент пребывает в "глубокой депрессии" и уже скоро покинет свой высокий пост.

Ольга ФЕДОРОВА

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