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Эксперт
указал, что Александр Лукашенко может сделать хитрый ход.
Ранее на встрече со СМИ нескольких стран глава Белоруссии подчеркнул, что не собирается передавать власть кому-то из сыновей. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как президент может пойти наперекор собственному обещанию.
Он напомнил, что в Белоруссии часто обсуждают подготовку младшего сына Лукашенко Коли на роль лидера государства. При этом Батька во время пятничного разговора с прессой заявил, что его место займет только тот, кого выберет белорусский народ. Эксперт усомнился в искренности этих слов.
"Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына?"
– задался вопросом Ищенко в беседе с изданием "Украина.ру".
Соперница Лукашенко на выборах, а ныне лидер оппозиции Светлана Тихановская ранее назвала его террористом и объявила ему трибунал. Сбежавшая за границу домохозяйка заявила, что самая масштабная за все время акция протеста намечена на 20 декабря.
Лукашенко в свою очередь в беседе с журналистами прошелся по оппозиции, обвинив ее представителей в стремлении разорвать Белоруссию на куски под руководством западных кураторов.
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