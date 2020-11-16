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Хотя подсчет голосов на выборах молдавского главнокомандующего еще не завершился, лидер оппозиционеров Майя Санду уже объявила о своей победе.
Бывший премьер-министр опирается на промежуточный результат, явно свидетельствующий о проигрыше президента Игоря Додона, которого эксперты называют пророссийским политиком. Обработка 97,29% бюллетеней дала Санду 54,03% голосов, а ее сопернику 45,97%, сообщает РИА "Новости".
Женщина-президент назвала свой выигрыш "общей победой" молдавского народа и пообещала работать на его благо, отмечает URA.RU.
К слову, прозападные силы все равно вряд ли дали бы Додону удержаться в случае победы. В этом уверен
аналитик Анатолий Вассерман.
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