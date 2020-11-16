Оппозиционерка взяла верх: в Молдавии сменился президент

Санду заявила о своей победе

Хотя подсчет голосов на выборах молдавского главнокомандующего еще не завершился, лидер оппозиционеров Майя Санду уже объявила о своей победе.

Бывший премьер-министр опирается на промежуточный результат, явно свидетельствующий о проигрыше президента Игоря Додона, которого эксперты называют пророссийским политиком. Обработка 97,29% бюллетеней дала Санду 54,03% голосов, а ее сопернику 45,97%, сообщает РИА "Новости".

Женщина-президент назвала свой выигрыш "общей победой" молдавского народа и пообещала работать на его благо, отмечает URA.RU.

К слову, прозападные силы все равно вряд ли дали бы Додону удержаться в случае победы. В этом уверен аналитик Анатолий Вассерман.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Резко поседевший Трамп впервые публично допустил победу Байдена

Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны

В Берлине возмутились из-за атаки Германии на Россию

Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1147 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей