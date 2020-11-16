Уроки карабахского конфликта: украинцам рекомендовали посмотреть на ситуацию в Армении

Уроки карабахского конфликта: украинцам рекомендовали посмотреть на ситуацию в Армении
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уничтоженные майданом заводы, нищее население – печальный список может быть продолжен, если и дальше слушать западных подстрекателей

Условия мира в Нагорном Карабахе, в результате которого Азербайджан получил под свой контроль долгожданные районы, а Армения потеряла земли и столкнулась с политическим кризисом, украинские эксперты восприняли по-разному. Одни отождествили Киев с Баку и начали доказывать, что только военным путем можно получить территории. Другие увидели сходство в поведении Киева и Еревана.

Премьер Армении Никол Пашинян изначально отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта в Карабахе, сразу призвав народ взяться за оружие, отмечает руководитель Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. В итоге за несколько недель страна расколота, тысячи погибших, указывает эксперт.

На Украине, на самом деле, последствия майдана 2014 г. аналогичны, только там конфликт с Донбассом длится уже много лет, и за этот период население всей Украины обнищало, инфраструктура разрушена.

"Можно ли назвать хоть одно украинское достижение после начала гражданской войны в стране и разрыва дружественных отношений с Россией?"

задает вопрос Муратов. По его мнению, в стране за последние 6 лет произошла "глобальная деиндустриализация": с украинской промышленной карты исчезли крупные промпредприятия, которые делали Украину высокотехнологичной страной:

  • Авиастроительный концерн "Антонов", 
  • Днепропетровский трубный завод, 
  • Днепропетровский комбайновый завод, 
  • Автомобильный завод "Часив Яр", 
  • Автомобильный завод "Черкасский автобус", 
  • Запорожский сталепрокатный завод,
  •  Харьковский авиационный завод,
  •  Машиностроительный завод "Азовмаш", 
  • Цементный завод "Пушка" (г. Краматорск).

– вот далеко не полный перечень уже уничтоженных украинских промышленных предприятий. И он может быть продолжен, указывает Муратов.

Он рекомендует агрессивно настроенным украинцам внимательнее посмотреть на опыт Карабаха. Там главы Армении и Азербайджана вовремя остановили конфликт, отказавшись слушать западных подстрекателей и согласившись на мир под эгидой России. Киеву пора поступить также, настаивает эксперт.

Ранее аналитик пояснил, как Запад пользуется конфликтом на Кавказе и других постсоветских территориях, вредя с их помощью даже Китаю.

Николай ВИКТОРОВ

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