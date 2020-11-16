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Условия мира в Нагорном Карабахе, в результате которого Азербайджан получил под свой контроль долгожданные районы, а Армения потеряла земли и столкнулась с политическим кризисом, украинские эксперты восприняли по-разному. Одни отождествили Киев с Баку и начали доказывать, что только военным путем можно получить территории. Другие увидели сходство в поведении Киева и Еревана.
Премьер Армении Никол Пашинян изначально отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта в Карабахе, сразу призвав народ взяться за оружие, отмечает руководитель Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. В итоге за несколько недель страна расколота, тысячи погибших, указывает эксперт.
На Украине, на самом деле, последствия майдана 2014 г. аналогичны, только там конфликт с Донбассом длится уже много лет, и за этот период население всей Украины обнищало, инфраструктура разрушена.
"Можно ли назвать хоть одно украинское достижение после начала гражданской войны в стране и разрыва дружественных отношений с Россией?"
– задает вопрос Муратов. По его мнению, в стране за последние 6 лет произошла "глобальная деиндустриализация": с украинской промышленной карты исчезли крупные промпредприятия, которые делали Украину высокотехнологичной страной:
– вот далеко не полный перечень уже уничтоженных украинских промышленных предприятий. И он может быть продолжен, указывает Муратов.
Он рекомендует агрессивно настроенным украинцам внимательнее посмотреть на опыт Карабаха. Там главы Армении и Азербайджана вовремя остановили конфликт, отказавшись слушать западных подстрекателей и согласившись на мир под эгидой России. Киеву пора поступить также, настаивает эксперт.
Ранее аналитик пояснил, как Запад пользуется конфликтом на Кавказе и других постсоветских территориях, вредя с их помощью даже Китаю.
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