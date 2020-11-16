Жителей Армении и Нагорного Карабаха призвали переосмыслить взгляд на ситуацию

Главную ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе несет премьер Армении Никол Пашинян. Об этом он сам заявил в понедельник, 16 ноября.

Выступая в прямом эфире, Пашинян назвал итоги конфликта в Карабахе "большой катастрофой" и "неудачей для нас", но призвал Армению и Нагорный Карабах пересмотреть свое отношение к некоторым вопросам и жить дальше, развиваясь и укрепляя свои силы.

"Я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести, – подчеркнул Пашинян. – Я верю, что Армения и Арцах должны жить и укрепляться".

Вооруженные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года. Соглашение о мире было подписано лидерами Армении, Азербайджана и России в ночь на 10 ноября. В результате Баку получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, уточняет РИА ФАН.

Ранее Пашинян объяснил, почему поставил свою подпись под невыгодным для него документом.