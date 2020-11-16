Ни один американский лидер уже не рискнет отменить санкции против газопровода

Наивно рассчитывать, что после смены хозяина Белого дома России и Германии станет проще запустить "Северный поток-2". США будут рьяно вступать против проекта и при Дональде Трампе, и при Джо Байдене у власти. В этом убеждены российские политологи.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, и демократы, и республиканцы в США считают, что новый экспортный газопровод увеличит влияние России в Европе, поэтому обе партии стремятся помешать его строительству. Байден, с одной стороны, не заинтересован в санкциях против "Северного потока-2", поскольку это вредит интересам Германии и европейских предпринимателей, с которыми он намерен восстанавливать утраченные при Трампе связи. Но стратегически он настроен против проекта.

"Байден будет стараться утопить этот проект, но утопить косвенными средствами, которые не будут вызывать раздражения со стороны немцев и не будут отталкивать Германию от США",

– приводит "ПолитНавигатор" мнение Пушкова. В то же время, Байден не только не смягчит санкции против газопровода, но и усилит их, полагает политолог Дмитрий Куликов. В противном случае он даст козырь республиканцам и Дональду Трампу, которые смогут обвинить Байдена в предательстве американских интересов в случае запуска "Северного потока-2" во время его правления.

"Поэтому он не только не пойдет навстречу, а еще может быть включено соревнование, кто был более жестким по отношению к России и в отношении "Северного потока-2", – допустил Куликов.

Ранее пришли новости из Вашингтона о том, как будут действовать американские рестрикции против "Северного потока-2". Немецкие компании и чиновники будут выведены из-под удара.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги еще не объявлены, но Байден назвал себя победителем еще 7 ноября, а 14 ноября Трамп впервые допустил, что может покинуть Белый дом в январе 2021 года.