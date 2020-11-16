Тихановская пообещала Минску ужесточение санкций

Тихановская пообещала Минску ужесточение санкций
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
Оппозиционерка располагает секретными сведениями

Бывшая участница предвыборной гонки за пост главы Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала введение новых рестрикций в отношении высокопоставленных белорусов со стороны Европейского союза.

Лидер оппозиции, которая сама себя провозгласила президентом Республики, где-то раздобыла информацию о планах ЕС. По словам Тихановской, список лиц, попавших под санкции, будет расширен до свыше 200 фамилий, передает РИА "Новости".

При этом источники таких сведений оппозиционерка раскрывать не стала. Если предсказание Тихановской сбудется, против ряда высокопоставленных белорусских должностных лиц будут применены такие рестрикции, как заморозка активов и ограничение на въезд в Евросоюз. Сейчас в "черном списке" находятся 55 лиц.

Белорусы попали в перечень по воле западных лидеров, которые считают, что власти Республики проявляют жестокость к своему народу и потворствуют насилию на улицах.

Кстати, недавно Светлана Тихановская договорилась до того, что объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко трибунал. Западная любимица назвала Батьку "террористом" и собралась его судить.

Ольга ФЕДОРОВА

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Влад
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Эта полит. дура (чтоб не сказать хуже - вырежут) не понимает, что с каждым шагом отрезает себя от Родины и её судьба: помереть на прибалтийском кладбище с протянутой рукой. Как говорят в народе: что с бабы возьмёшь - дура! Но не до такой же степени. Влад.
Гость
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Человек живущий за границей и способствующий ухудшению жизни своей страны заслуживает только одного- посадки тюрьму и на долго. Раньше это называлось саботаж и за это стреляли.
Гость
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Понимаю, нельзя так о женщинах. Но все таки, какое тупое у ней выражения лица. Бедный ее муж, хоть в изоляторе от нее отдыхнет. Хотел спросить, а какже всеобщая забастовка, денег на всех не хватило?
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