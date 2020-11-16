Оппозиционерка располагает секретными сведениями

Бывшая участница предвыборной гонки за пост главы Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала введение новых рестрикций в отношении высокопоставленных белорусов со стороны Европейского союза.

Лидер оппозиции, которая сама себя провозгласила президентом Республики, где-то раздобыла информацию о планах ЕС. По словам Тихановской, список лиц, попавших под санкции, будет расширен до свыше 200 фамилий, передает РИА "Новости".

При этом источники таких сведений оппозиционерка раскрывать не стала. Если предсказание Тихановской сбудется, против ряда высокопоставленных белорусских должностных лиц будут применены такие рестрикции, как заморозка активов и ограничение на въезд в Евросоюз. Сейчас в "черном списке" находятся 55 лиц.

Белорусы попали в перечень по воле западных лидеров, которые считают, что власти Республики проявляют жестокость к своему народу и потворствуют насилию на улицах.

Кстати, недавно Светлана Тихановская договорилась до того, что объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко трибунал. Западная любимица назвала Батьку "террористом" и собралась его судить.