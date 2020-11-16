Санду определилась с курсом в отношении России

Санду определилась с курсом в отношении России
Майя Санду. Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
Избранный лидер страны не собирается упускать давнего союзника

Победитель выборов в президенты Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена сохранить баланс во внешнеполитической деятельности государства, придерживаясь прагматичного диалога с Россией и Соединенными Штатами. Такое заявление политик сделала сегодня, 16 ноября.

Санду добавила, что курс с остальными государствами Кишинев будет строить, исходя из собственных национальных интересов, а новоиспеченная власть станет работать для всего населения республики, передает РИА "Новости".

Преемник Игоря Додона отметила, что власти не собираются отменять в стране празднование Дня Победы.

"Никто не может отменить право людей отмечать 9 мая. Мы празднуем мир и вспоминаем тех, кто за него воевал", - отметила Санду.

Отвечая на вопросы журналистов, победитель президентской гонки заявила, что поддерживает объединение жителей Молдавии и соблюдение всех их прав, включая образовательное право с использованием родного языка и доступ к инструкциям для товаров первой необходимости, к которым относятся лекарства, о чем Санду заявила в эфире телеканала БТВ. Она отметила, что не придерживается курса закрытия русских школ и запрета преподавания на русском. Подобные слухи, по ее словам, распространяли ее недоброжелатели. 

Также политик затронула вопрос стоимости медикаментов, отметив, что цены на лекарственные препараты в Молдавии остаются высокими.

"На некоторые из них цены больше, чем в Румынии или на Украине, на 30-40 процентов. Это происходит из-за мафии в области медикаментов, с которой необходимо бороться. Нужно найти такое решение, которое не привело бы к повышению цен", – заявила Санду.

Ранее сообщалось о том, что экс-премьер Молдавии уже объявила о своей победе в тот момент, когда ее отрыв от Игоря Додона превысил 8% (54,03% против 45,97% соответственно).

Егор МАЛКОВ

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