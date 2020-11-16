С Януковича сняли заочный арест на Украине

Суд назначил новое рассмотрение дела

Апелляционный киевский суд снял с Януковича заочный арест, под который бывший президент Украины попал из-за дела о "евромайдане". Дело политика направили на повторное рассмотрение в суде первой инстанции.

Основанием для отмены заочного ареста Януковича стало его отсутствие в базе розыска Интерпола. Трансляцию заседания вел Youtube-канал "Судебная власть Украины".

Напомним, в мае этого года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича. Его подозревают в организации насильственных преступлений в отношении участников протестов 2014 года.

Сейчас экс-президент Украины находится в России – ему предоставили временное убежище до октября 2021 года.