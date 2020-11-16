С Януковича сняли заочный арест на Украине

Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Апелляционный киевский суд снял с Януковича заочный арест, под который бывший президент Украины попал из-за дела о "евромайдане". Дело политика направили на повторное рассмотрение в суде первой инстанции.
Основанием для отмены заочного ареста Януковича стало его отсутствие в базе розыска Интерпола. Трансляцию заседания вел Youtube-канал "Судебная власть Украины".
Напомним, в мае этого года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича. Его подозревают в организации насильственных преступлений в отношении участников протестов 2014 года.
Сейчас экс-президент Украины находится в России – ему предоставили временное убежище до октября 2021 года.
Искренность Батьки вызвала сомнения
Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду