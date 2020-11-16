Глава армянского МИД подал в отставку

Заявление об увольнении подтвердил глава кабмина

Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнаканян принял решение об отставке. Такое заявление сделала сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

Для подтверждения факта представитель ведомства опубликовала на своей странице в "Фейсбук" заявление министра, который просит руководство освободить его от должности. Также Мнаканян выразил благодарность за оказанное ему доверие, отмечает RT.

Глава армянского правительства Никол Пашиня, в свою очередь, заявил, что принял решение об увольнении действующего главы МИД. Премьер добавил, что мирный процесс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе не решался на протяжении десятилетий, передает РИА "Новости".

Ранее Пашинян заявил, что берет на себя ответственность за произошедший военный конфликт в НКР. Итоги противостояния с Азербайджаном премьер назвал "большой катастрофой".

Егор МАЛКОВ

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