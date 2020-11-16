США может потерять несколько территорий - политолог

США может потерять несколько территорий - политолог
Фото: Dan Tian/XinHua/www.globallookpress.com
Американское население лишилось единства из-за непримиримых противоречий

Отказ действующего президента Соединенных Штатов признать победу Джо Байдена "в соответствиями с традициями" говорит о настоящем внутреннем расколе среди местного населения. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Головачев.

По мнению эксперта, на недавно прошедшей гонке происходили случаи массовых фальсификаций голосов. А внутри американского общества произошел уже "безнадежный раскол примерно 50 на 50". Указанные факторы говорят о том, что Штаты находятся на грани гражданской войны.

Пока что, уточнил политолог, конфликт находится на фазе "гибридной формы", однако он может в любой момент перерасти в открытое противостояние, и ряд Штатов объявят о выходе из состава государства.

Сейчас США переживают времена перестройки , а один поворотный момент может определить дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Однако судьба у Штатов незавидна: перспектива может быть либо "плохой", либо "очень плохой", считает Головачев.

В настоящее время, продолжил политолог, мир наблюдает за падением США как мировой империи, чей конец не за горами. А война в Штатах означает глобальный хаос из-за потери долларом статуса резервной валюты, заявил Головачев на своей странице в "Фейсбук".

Ранее политолог Николай Злобин заявил, что в случае победы Байдена Москва станет главным врагом США, переместив Китай с первой строчки.

Егор МАЛКОВ

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