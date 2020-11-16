Украине сделали заманчивое предложение по Крыму

Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В республике решили дать властям Незалежной второй шанс

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов выступил с предложением к украинским властям открыть в республике консульство. По словам чиновника, наличие своего иностранного представительства на территории полуострова было бы весьма целесообразным решением.

Мурадов объяснил, что граждане Украины активно общаются с населением Крыма, с которым многих украинцев связывают тесные родственные узы. А жители Незалежной нередко ездят отдыхать в Крым в самый разгар туристического сезона. Однако, уточнил госслужащий, действующая украинская администрация не станет идти на такой шаг – прежде всего, властям Украины необходимо оценить принятые решения, отказавшись от риторики с явно выраженным нацизмом и претензий на субъекты РФ, передает РИА "Новости".

Также постпред республики добавил, что в Крыму запланировано открытие консульств ряда стран, однако давать подробную информацию власти пока не собираются во избежание "криков и воплей" со стороны украинских властей, отмечает "Комсомольская правда".

Напомним, недавно Никарагуа открыло свое консульство в Крыму. Латиноамериканское государство стало первым среди всех стран, открывших на полуострове свое представительство 

Ранее в украинском правительстве выступили за введение санкций в отношении Никарагуа из-за принятого решения. По мнению чиновников Незалежной, иностранное представительство на "временно оккупированной территории" грозит национальной безопасности Украины со стороны государств, угрожающих ей "военной агрессией".

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Это будет неуместный идиотизм и проявление слабости. Если укр. власть объявила РФ врагом, собирает налоги на АТО, получает современное оружие НАТО, которое уж придется им использовать, заставят хозяева, иначе какой им смысл кормить дармоедов. Так что и для Крыма и для Донбасса еще не все закончено. И нечего тут пускать сопли "миру-мир".
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