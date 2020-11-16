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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов выступил с предложением к украинским властям открыть в республике консульство. По словам чиновника, наличие своего иностранного представительства на территории полуострова было бы весьма целесообразным решением.
Мурадов объяснил, что граждане Украины активно общаются с населением Крыма, с которым многих украинцев связывают тесные родственные узы. А жители Незалежной нередко ездят отдыхать в Крым в самый разгар туристического сезона. Однако, уточнил госслужащий, действующая украинская администрация не станет идти на такой шаг – прежде всего, властям Украины необходимо оценить принятые решения, отказавшись от риторики с явно выраженным нацизмом и претензий на субъекты РФ, передает РИА "Новости".
Также постпред республики добавил, что в Крыму запланировано открытие консульств ряда стран, однако давать подробную информацию власти пока не собираются во избежание "криков и воплей" со стороны украинских властей, отмечает "Комсомольская правда".
Напомним, недавно Никарагуа открыло свое консульство в Крыму. Латиноамериканское государство стало первым среди всех стран, открывших на полуострове свое представительство
Ранее в украинском правительстве выступили за введение санкций в отношении Никарагуа из-за принятого решения. По мнению чиновников Незалежной, иностранное представительство на "временно оккупированной территории" грозит национальной безопасности Украины со стороны государств, угрожающих ей "военной агрессией".
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