Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего коллегу Джона Болтона, ранее занимавшего должность советника президента по национальной безопасности. Глава Белого дома заявил, что вспоминает совместную с Болтоном работу совсем без восторга.

По словам американского лидера, чиновник все время был "угрюмым и тихим", а вся его работа сводилась к призывам начать войну – никакие иные предложения, согласно заявлению Трампа, от его бывшего коллеги не поступали.

"Один из самых тупых людей, с которыми мне пришлось работать", – написал президент США на своей странице в "Твиттер".

Глава Соединенных Штатов также добавил, что никакой пользы для Совбеза Болтон не принес. А за время его профессиональной деятельности произошла утечка информации, являющейся государственной тайной.

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope!