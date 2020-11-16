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Депутат "Батькивщины" Елена Кондратюк возглавила Верховную раду и стала первой женщиной в истории Украины, которая заняла эту должность. Соответствующий документ подписал председатель Дмитрий Разумков.
Кондратюк будет руководить украинским парламентов временно, пока сам Разумков не может исполнять свои служебные обязанности. Regnum напоминает, что глава Рады и его первый заместитель Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.
Отметим, что именно Дмитрия Разумкова некоторые называют преемником Владимира Зеленского.
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