Пашинян раскрыл важную деталь разговора с Путиным

Пашинян раскрыл важную деталь разговора с Путиным
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер не считает, что отношения между Москвой и Ереваном испортились из-за "бархатной революции"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал свою возможную отставку в надежде на то, что она поможет спасти Нагорный Карабах. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Свои откровенные признания глава правительства делал сегодня в ходе пресс-конференции и выступая перед депутатами. Прямую цитату про Путина и отставку издание не дает, но полагает, что таким образом Пашинян пытался опровергнуть утверждения о том, что нынешние боевые действия Армении и Азербайджана за Карабах начались из-за испорченных отношений между Москвой и Ереваном в результате "бархатной революции".

В свою очередь, РИА "Новости" передают слова армянского премьера о том, что наши страны "были и остаются" стратегическими союзниками, "в этом никто не сомневается".

Сам Пашинян заявил, что в его "повестке" нет вопроса об отставке, он занимается обеспечением безопасности государства. Кроме того, премьер сообщил о снятии с должности главы МИД Республики Зограба Мнацаканяна. Правда, позже пришла информация, что министр самостоятельно принял решение об уходе.

Напомним, в Ереване уже несколько дней проходят митинги с требованием отставки Пашиняна за подписанное в ночь с 9-го на 10 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннее соглашение о мирном урегулировании конфликта вокруг НКР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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