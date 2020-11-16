В стане действующего лидера нации уже готовятся к передачи дел новому хозяину Белого дома

Представитель Демпартии Джо Байден, судя по всему, одерживает победу на выборах президента США. С таким признанием выступил советник действующего главы государства Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Если выигрышным суждено быть билету Байдена и (кандидату в вице-президенты Камале) Харрис – и явно все сейчас указывает на это, – у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", – цитирует РИА "Новости" сторонника Трампа.

Напомним, выборы президента Штатов прошли еще 3 ноября, однако до сих пор в стране идет подсчет бюллетеней. Согласно информации американских СМИ, Овальный кабинет займет новый лидер нации. Так, Байден набирает 290 голосов выборщиков, Трамп – 232.

