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Представитель Демпартии Джо Байден, судя по всему, одерживает победу на выборах президента США. С таким признанием выступил советник действующего главы государства Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Если выигрышным суждено быть билету Байдена и (кандидату в вице-президенты Камале) Харрис – и явно все сейчас указывает на это, – у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", – цитирует РИА "Новости" сторонника Трампа.
Напомним, выборы президента Штатов прошли еще 3 ноября, однако до сих пор в стране идет подсчет бюллетеней. Согласно информации американских СМИ, Овальный кабинет займет новый лидер нации. Так, Байден
набирает 290 голосов выборщиков, Трамп – 232.
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