Миротворцы в Нагорном Карабахе заставили Захарову изменить планы

Миротворцы в Нагорном Карабахе заставили Захарову изменить планы
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Дипломат передумала разговаривать с "заплывшими жиром" аналитиками

Российские миротворцы, прибывшие в Нагорный Карабах, напомнили представителю МИД РФ Марии Захаровой о том, на что следует тратить время и силы, а какие эмоции лучше игнорировать.

По признанию дипломата, ей хотелось многое высказать российским и зарубежным "диванным аналитикам", привыкшим, расположившись с комфортом, рассуждать о том, как следует "любить родину". Но потом она увидела фотографии миротворцев, которые не словами, а делом способствуют установлению мира в Нагорном Карабахе, и сразу желание общаться с "заплывшими буржуазным жирком деятелями" у нее пропало.

"Потому что есть эмоции посильнее и слова поважнее",

написала Захарова в "Фейсбук" во вторник, 17 ноября. Она пожелала российским военнослужащим успеха в их благородной миссии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало фото– и видеоматериалы, демонстрирующие переброску инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады РФ из Ульяновска в Нагорный Карабах. В ведомстве уточнили, что саперы займутся не только обследованием и разминированием местности, но и обеспечат безопасность дорог и очистку воды. В работе будут задействованы служебные собаки.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий. Контролировать мир в регионе поручено российским миротворцам. Сообщалось, что в Карабах направлена элита спецназа РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Не учит история не чему. Надо меньше тратить средств и людской ресурс на всяких братьев и друзей в ковычках. Всё равно будут плевать в нашу сторону .что Армяне что Азербайджанцы .Много стран и государств которые не лезут в конфликты третьих государств и не плохо себя чувствуют .
Гость
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Хабалка путинская!
Гость вполне согласен с вами , но не согласен в вопросе жизни азербайджанцев . Миротворческие силы РФ прибыли в Карабах спасать жизнь исключительно армян , так как там уничтожают именно армян , войну армяне проиграли , вот именно сейчас идет уничтожение армян , а при чем здесь жизнь азербайджанцев .
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Гость
Военно-политические плюсы понятны простому обывателю, а вот в какую копеечку обойдутся нам наши миротворцы, кто понесет затраты за спасение жизней армян и азербайджанцев? Опять Россия пошлет гуманитарные конвои, примет в столицу и С.-Петербург беженцев и т.д...... Знающие эту сторону проблемы, немного просветите.....
в
Гость
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Ещё один анклав...А теперь Азербайджан жди когда они уйдут с этих территорий. Типичный приём - нет классический !
Владимир Петрович
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Владимир Петрович из Вильнюса. акупант. Ничего не понял из статьи. Мария- великолепная женщина. Я советский человек. но не уважаю русских.которые бросили нас русских за пределами РФ. даже не могут решить вопрос по посещению могил родных без виз. двойного гражданства дать не могут. много можно предъявить Дурням русским. обидно понимаешь!!! Ну бог рассудит.
Гость
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Военно-политические плюсы понятны простому обывателю, а вот в какую копеечку обойдутся нам наши миротворцы, кто понесет затраты за спасение жизней армян и азербайджанцев? Опять Россия пошлет гуманитарные конвои, примет в столицу и С.-Петербург беженцев и т.д...... Знающие эту сторону проблемы, немного просветите.....
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