Величие Анкары осталось в далеком историческом прошлом, напомнил Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Османская империя останется лишь одной из страниц мировой истории, которая никогда не повторится. Таким образом чиновник отреагировал на заявление турецкого политика Явуза Агыралиоглу о "победе тюрок" в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-секретарь турецкой фракции "Хорошая партия" (İYİ Parti) Явуз Агыралиоглу заявил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что конфликт в Карабахе завершился "победой тюрок" после "30-летней оккупации". Теперь же, по его словам, на очереди у представителей "Великого Турана" находятся североиракский город Киркук, Средняя Азия, а также Крым.

По словам Пушкова, пресс-секретарь турецкой партии в порыве эйфории сделал заявление, которое не будет соответствовать действительности в современном мире: сложившаяся геополитика не предполагает создания очередного государства, которое осталось в историческом прошлом.

"Кто слишком широко шагает, рискует порвать штаны", – написал российский сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее турецкий эксперт Семих Идиза заявил, что военная кампания российской армии в Сирии была направлена против протурецких сил в регионе, которые дислоцированы на единственном участке, неподконтрольном официальному Дамаску. Теперь же Кремль, убежден специалист, дал понять Анкаре, что его терпение закончилось.