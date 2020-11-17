Бацька возмутился появлением "кладбищ" на детских площадках Минска

Гражданская война в Белоруссии начнется с минских дворов, которые являются средоточием сборов протестующих. С таким прогнозом выступил президент страны Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания по вопросам внешней политики.

Так он прокомментировал появление на территории столичных дворов, в частности, на детских площадках импровизированных "кладбищ" и мемориалов в честь погибших граждан в продолжающихся с августа месяца акциях протестов. По его мнению, это психологически действует на население.

"Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся – уже стали – местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки", – цитирует пресс-служба бацьку.

Он считает, что основная цель таких пунктов противостояния, когда в будущем в Республику подъедет помощь из-за рубежа и люди возьмут в руки оружие – это превратить их "в место начала гражданской войны". Александр Григорьевич напомнил, что страна уже сто лет назад проходила аналогичный путь.

"Минск в кладбище превращать нельзя! Такового мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет"", – резюмировал бацька.

Ранее на прошлой неделе беглая оппозиционерка и экс-кандидат на высший пост в Республике Светлана Тихановская объявила трибунал для Лукашенко и его соратников. Она обещала амнистию тем гражданам, кто "захватит" президента.

Сама домохозяйка продолжает вояжи галопом по Европам. Вот собралась 17-18 ноября посетить Швецию и встретится там с премьер-министром Стефаном Левеном, главой МИД Анной Линде, депутатами местного парламента, шведскими НГО и белорусской диаспорой.

