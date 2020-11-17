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Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется: стороны соблюдают договоренности и кровопролитие удалось остановить. Однако вопрос о статусе региона пока остается нерешенным. Такое заявление сделал сегодня Владимир Путин.
Самым важным на данный момент президент назвал остановку боевых действий. Российский лидер отметил, что только по официальным данным в Карабахе погибли более 4 тыс. человек и еще десятки тысяч ранены.
"Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями", – добавил Путин.
Президент также прокомментировал ситуацию с проблемой статуса Нагорного Карабаха. Путин признал, что она пока окончательно не урегулирована. По мнению российского лидера, решение – за будущими участниками процесса. Президент считает, что вопрос статуса региона помогут решить нормальные условия для жизни, в том числе и бытовые, а также восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Для Нагорного Карабаха нужно время, чтобы мирная жизнь вернулась в дома, раны еще не затянулись",
– высказался Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент также добавил, что вопрос о передаче Шуши никогда не ставился ранее, а обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве не имеют никаких оснований.
Напомним, что в ночь на 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта в Карабахе. После этого в Ереване начались митинги с требованием отставки Пашиняна. При этом сам премьер признался, что обсуждал свой вероятный уход с Путиным.
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