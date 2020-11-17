Глава РФ отметил, что турецкую сторону нельзя упрекнуть в нарушении международного права

Турция никогда не скрывала факта оказания поддержки Азербайджану в карабахском вопросе. Позиция Анкары стала следствием геополитики, возникшей после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 ноября.

Глава РФ отметил, что Турцию нельзя упрекнуть в нарушении международно-правовых норм. Заявления Анкары о размещении своего военного контингента в регионе являлись провокацией, что понимал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметил российский лидер в интервью телеканалу "Россия 24".

Также глава РФ добавил, что в ходе карабахского конфликта вопрос о передаче города Шуша никогда не ставился, передает РИА "Новости".

Президент России уточнил, что во второй половине октября проводил переговоры с Баку и Ереваном, убедив Азербайджан остановить боевые действия при условии возврата беженцев в Шуша, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что для армянской стороны такое условие представляет угрозу для интересов его страны. Тем не менее, уточнил Путин, такой вариант предусматривал возвращение мирного населения и введение миротворческого контингента в РФ, поэтому слова Пашиняна были неясны.

Президент России также добавил, что обвинения Еревана в предательстве безосновательны.