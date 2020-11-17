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Белый дом выделит 5 млн долларов жертвам карабахского конфликта. Такое заявление сделал сегодня, 17 ноября, госсекретарь США Майк Помпео.
По словам госслужащего, с самого начала военного столкновения между Азербайджаном и Арменией Вашингтон призывал к прекращению боевых действий в регионе.
"США предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате недавних боевых действий", – говорится в заявлении Помпео.
Напомним, в начале октября лидера РФ, США и Франции сделали совместное заявление по конфликту в НКР.
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