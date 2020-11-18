"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах

"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах
Захар Прилепин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Писатель предложил вспомнить о ценности многовековой истории нашей Родины

Захар Прилепин весьма эмоционально высказался по поводу расхожего мнения о том, что российское государство "растеряло" своих ближайших друзей-соседей. Политический деятель отметил, что большой вопрос, кто кого здесь потерял.

Речь идет об "отдалении" от нашей страны Армении, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Украины, Молдавии, Казахстана и других государств, которые ранее входили в состав Советского Союза. В первую очередь, писатель указал на то, что тему охлаждения отношений с союзниками нередко тиражируют люди, которые в 90-е разваливали СССР и являются прямыми участниками губительных для нашей страны процессов.

Кроме того, Прилепина раздражает сама формулировка вопроса. Писатель отметил, что Россия – страна с тысячелетней историей, так что это другим государствам нужно печалиться о проблемах в отношении с нами.

"Россия что – бомж, а они все – золотые? Прям потерял золотой – и жизнь не мила?" – передает слова Прилепина издание "Свободная Пресса".

К слову, недавно наш ближайший союзник пожаловался на позицию России по транзиту нефти и газа. С таким заявлением выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Г-н Прилепин ...об ... других государствах, которые ранее входили в состав Советского Союза. Ты читай (архивы) а не историю которые писали заинтересованные как ты писаки и поймешь как они входили (и продолжают входит ...типа Крым) в ваш "состав". Прилепин запомни что народы имеют право решать сами свою судьбу - а не чтобы такие как ты им указывали.
Андрей
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Гость
С Прилепиным в этом согласен на 1000%.
Присоединяюсь
Гость
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С Прилепиным в этом согласен на 1000%.
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