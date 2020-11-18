"Не умеют считать": в Польше рассказали о выгодах от ссор Москвы с Варшавой

"Не умеют считать": в Польше рассказали о выгодах от ссор Москвы с Варшавой
Лех Валенса. Фото: AP/TASS
США пользуются неумелым руководством других стран

Проблемы в российско-польских отношениях вредят экономикам этих двух стран, но приносят выгоду третьим игрокам. На это указал бывший польский президент Лех Валенса.

По его мнению, с соседями всегда лучше поддерживать "приятные" отношения, поэтому в пору своего руководства государством он стремился искать взаимовыгодные точки соприкосновения с РФ. Но с его уходом к власти в Польше пришли "плохие политики, которые не умеют считать", цитирует РИА "Новости" Валенсу.

На это, в частности, указывает решение Варшавы закупать дорогой сжиженный американский газ, а не дешевый российский трубопроводный.

"От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона",

- объяснил Валенса простую арифметику. Он подчеркнул, что от поставок газа из РФ в Польшу выигрывали и Москва, и Варшава. Сейчас же и Варшава, и Москва несут убытки, а на их ссорах "зарабатывает третий", прежде всего, США.

При этом Валенса не считает президента США Дональда Трампа хорошим политиком. По его оценке, Трамп видит проблемы, но не способен их решать.

Ранее в Польше отказались продлевать соглашение о транзите российского газа и предупредили о прекращении закупок голубого топлива в РФ с 2022 года.

Николай ВИКТОРОВ

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