Националисты Незалежной обсудили план дальнейшей борьбы с РФ

Конфликт Киева с Донбассом длится уже шестой год, потому что Франция и Германия не хотят надавить на Россию. К такому мнению пришли участники "Львовского форума безопасности".

По их мнению, Украина вынуждена бороться за свой суверенитет не только с Россией, но и преодолевать сопротивление европейских стран, которые выступают за прекращение войны в Донбассе только ради того, чтобы беспрепятственно вернуться к развитию торговых отношений с РФ.

Однако такой поворот не может устраивать Незалежную. Она должна направить усилия на поиск поддержки за рубежом.

"Чтобы противостоять российской оккупации Черного моря, Украине следует значительно укрепить сотрудничество с Турцией",

– цитирует "Евромайдан пресс" идеи участников Львовского форума. Страны ЕС, по их мнению, обязаны "признать Россию стороной конфликта" с Украиной. После этого они должны "закрыть доступ к своим портам для любых судов", посещавших Крым. Украина при этом будет "постепенно сокращать торговлю с Россией".

Русский язык должен быть полностью запрещен на Украине, поскольку он "закладывает основу для российской агрессии". Все местные СМИ, партии, организации, поддерживающие Россию, должны нести жесткое наказание.

Что касается выполнения Украиной Минских соглашений, то не стоит даже думать об этом, поскольку согласие Киева на эти шаги будет способствовать укреплению позиций России на мировой арене, что абсолютно недопустимо, резюмировали собравшиеся.

Ранее в Киеве составили новый план по Донбассу взамен Минских соглашений, который должен устроить всех участников "нормандской четверки".

