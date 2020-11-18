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Иск Дональда Трампа по поводу подсчета голосов на выборах президента США был отклонен судьями Пенсильвании. Вместе с тем, ему дали право обратиться в Верховный суд Америки. А там основная власть сосредоточена в руках республиканцев.
Так что велика вероятность, что судьи этой инстанции встанут на сторону нынешнего американского лидера . К таким выводам пришел эксперт в подобных вопросах профессор права Александр Домрин.
Домрин отметил, что никто не гарантирует, что судьи проголосуют, как того хотелось бы Трампу, однако такой исход событий вполне возможен.
С ним согласен известный политолог-американист. По мнению Малека Дудакова, именно такую возможность и хотел получить американский лидер. Это последний шанс для Трампа добиться справедливости, заявил в интервью изданию "Взгляд" эксперт.
Ранее в Пенсильвании отклонили иск хозяина Белого дома. Трамп обратился в суд с жалобой на то, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за процессом подсчета.
К слову, если к власти придет оппонент Трампа Джо Байден Россию ждут новые санкции. Об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.
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