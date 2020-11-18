Чтобы включиться в процесс урегулирования, РФ должна осудить действия Лукашенко

Белорусские оппозиционеры назвали условие, при котором они готовы подключить Москву к урегулированию кризиса власти в Минске: она должна признать жестокость и насилие в отношении участников протеста. Об этом заявил лидер Народного антикризисного управления (НАУ) в Белоруссии Павел Латушко.

Он направил главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли и верховному представителю ЕС по международным делам Жозепу Боррелю предложение "сформировать миссию высокого уровня" для урегулирования ситуации в Белоруссии. Войти туда, помимо лидеров ЕС, могли бы и высокопоставленные представители России, но только в том случае, если Москва готова "дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы беларуского общества по прекращению грубого нарушения Конституции" в Белоруссии.

При этом, по словам Латушко, в республике происходят "невиданные по масштабу и жестокости … репрессии", которые не могут оставить равнодушными общественность в России и ЕС, сообщается в телеграм-канале НАУ.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике состоялись очередные выборы президента. Местная оппозиция не согласилась признать победителем Александра Лукашенко. На данный момент, по мнению главы РБ, начался уже "процесс радикализации протестов", которому он твердо намерен помешать.