Россию и ЕС позвали навести порядок в Белоруссии

Россию и ЕС позвали навести порядок в Белоруссии
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Чтобы включиться в процесс урегулирования, РФ должна осудить действия Лукашенко

Белорусские оппозиционеры назвали условие, при котором они готовы подключить Москву к урегулированию кризиса власти в Минске: она должна признать жестокость и насилие в отношении участников протеста. Об этом заявил лидер Народного антикризисного управления (НАУ) в Белоруссии Павел Латушко.

Он направил главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли и верховному представителю ЕС по международным делам Жозепу Боррелю предложение "сформировать миссию высокого уровня" для урегулирования ситуации в Белоруссии. Войти туда, помимо лидеров ЕС, могли бы и высокопоставленные представители России, но только в том случае, если Москва готова "дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы беларуского общества по прекращению грубого нарушения Конституции" в Белоруссии.

При этом, по словам Латушко, в республике происходят "невиданные по масштабу и жестокости … репрессии", которые не могут оставить равнодушными общественность в России и ЕС, сообщается в телеграм-канале НАУ.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике состоялись очередные выборы президента. Местная оппозиция не согласилась признать победителем Александра Лукашенко. На данный момент, по мнению главы РБ, начался уже "процесс радикализации протестов", которому он твердо намерен помешать.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах

Писатель предложил вспомнить о ценности многовековой истории нашей Родины

Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам

В Крыму вынесли предупреждение Киеву после ареста наших самолетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1164 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей