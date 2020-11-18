У Москвы есть два пути "сломать" бацьку

На фоне непрекращающихся митингов и акций протеста президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает игнорировать свою часть сделки с РФ, а именно проводить реальную конституционную реформу в Республике и цивилизованно расстаться с высокой должностью. Об этом пишет в своей колонке на портале "Украина.ру" научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян.

Он напомнил, что Кремль после начала массовых демонстраций в Белоруссии из-за весьма сомнительных итогов президентских выборов, прошедших в августе, выжидательно наблюдал за процессом. Москва больше склонялась поддержать сторону улиц, пока протест "не оседлали русофобские силы". И вот тогда в РФ решено было оказать содействие Александру Григорьевичу, но на определенных условиях.

"Среди них, по слухам, проведение конституционной реформы и проведение досрочных выборов примерно через год, снятие всяких препон на работу российских структур с белорусским обществом, отказ от многовекторной политики и продвижение по пути интеграции с Россией", – отметил эксперт.

В Москве предполагали, что на условиях лояльности и выполнения обязательств в Республике осуществится мирная смена власти, без всяких революций. Однако спасенный Александр Григорьевич, судя по его риторике последних дней, и не собирается ничего из договоренностей исполнять.

Западу он посылает сигналы, что готов "понять и простить участие ЕС и США в раскручивании белорусских протестов", снова заговорил о многовекторности своей внешней политики, объявил, что "никакого транзита не будет", указал политолог.

Одно из последних заявлений Лукашенко касается передачи примерно 70-80% президентских полномочий другим структурам власти страны. По мнению Мирзаяна, это будут малозначимые функции, целью передачи которых является затормозить процесс ухода с поста главы государства.

"По факту получается, что белорусский президент в очередной раз пытается обмануть Москву. И ладно бы у него были возможности для такой игры с Кремлем, но их нет", – считает специалист.

Он убежден, что у бацьки уже не получится так полновластно контролировать Белоруссию, как это еще можно было делать до июля нынешнего года. Мирзаян назвал Лукашенко "списанным элементом", поскольку он не умеет договариваться ни с Кремлем, ни с собственным народом.



А у Москвы теперь два пути. Первый – занять жесткую позицию по отношению к Александру Григорьевичу и "публично надавить" на него, дабы его показательно "сломать" и сделать примером для других. Второй – не ругаясь, молча свернуть все программы помощи и прекратить информподдержку, подытожил политолог.

Напомним, Лукашенко заговорил о планах передать иным структурам власти в стране примерно 80% президентских полномочий на прошлой неделе. При этом он подчеркнул, что для этого совсем не нужно вносить изменения в Конституцию Республики.

О многовекторности в политике бацька порассуждал накануне, с обидой отвечая на публикации в российских СМИ. По его белорусские власти вынуждены проводить именно такую политику из-за того, что страна находится в центре Европы, а Белоруссия является суверенным государством, их "подталкивает экономика" и благосостояние граждан, передает РИА "Новости".





