"Настал момент": США подбираются к России через Грузию

"Настал момент": США подбираются к России через Грузию
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белый дом оценил шаги закавказской республики по "демократизации"

Грузия намерена "углубить сотрудничество" с США в вопросе обороны и безопасности. Такое заявление сделал глава правительства страны Георгий Гахария в ходе диалога с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, состоявшимся 18 ноября в Тбилиси.

По словам грузинского премьера, власти Грузии осознали, что "настал момент" для того, чтобы усилить присутствие американских партнеров в регионе. Политик, тем не менее, не уточнил подробности сделанного заявления.

Помпео же в ответ заявил, что Белый дом уже годами поддерживает дружеские отношения с Грузией и ценит ее меры, нацеленные на "демократизацию". Такие шаги, отметил госсекретарь, важны для честных и прозрачных выборов, а также здравой дискуссии и демократии в целом.

Также глава Госдепартамента встретился в Грузии с патриархом страны Илией II, отмечает "Спутник Грузия".

Согласно заявлению источника, в местных СМИ визит госсекретаря стал предметом повышенного внимания в контексте проблем Закавказья, включая прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и введение миротворческого контингента из России. Наиболее активно обсуждается возможность присутствия американских военнослужащих и создание военной базы США в Грузии, что в настоящее время не подтверждено на государственном уровне.

Ранее Помпео заявил, что США выделят 5 млн долларов на оказание помощи жертвам военного конфликта в Карабахе.

Егор МАЛКОВ

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