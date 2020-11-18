Глава республики нацелена на тесные отношения с Москвой

Избранный президент Молдавии, руководитель фракции "Действие и соладирность" Майя Санду заявила в ходе встречи с российским послом Олегом Васнецовым, что Кишинев выступает за развитие позитивного и прагматичного взаимодействия с Москвой. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

Санду сообщила, что ее основной задачей является выведение страны из мировой изоляции, а также налаживание отношений с РФ, что поможет Кишиневу решить ряд важных проблем для населения. Также избранный лидер выразила надежду на положительное сотрудничество с Россией, поблагодарив представителя российской дипмиссии за передачу поздравлений от главы РФ Владимира Путина.

По словам Санду, Молдавия смогла договориться с Москвой о начальном проведении работ по продлению срока соглашения об освобождении таможенной пошлины на экспортируемые товары.

Срок заключенного ранее договора с молдавской стороной истекает в конце 2020 года, сообщает РИА "Новости". В начале 2019 года РФ приняла решение об отмене пошлин на импорт молдавской продукции сроком на шесть месяцев. Соглашение продлевалось с тех пор три раза.

На одном из брифингов Санду ранее заявила, что ее курс будет направлен на сохранение баланса во внешней политике Молдавии: Кишинев намерен придерживаться прагматического настроя в диалоге с Москвой и Штатами.