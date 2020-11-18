Путин поменял губернаторов в двух регионах страны

После того, как глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку, на его место назначили Артема Здунова – пока он будет временно исполняющим обязанности до тех пор, пока в регионе не утвердят нового губернатора.

Волков правил республикой около восьми лет, а свое увольнение объяснил желанием дать дорогу молодым. Здунов около четырех лет был министром экономики Татарстана, а после стал премьер-министром Дагестана.

Также Путин назначил временного главу Ставропольского края. Им стал Вячеслав Гладков, ранее руководивший аппаратом правительства Ставропольского края, пишет РИА "Новости".