Путин поменял губернаторов в двух регионах страны

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После того, как глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку, на его место назначили Артема Здунова – пока он будет временно исполняющим обязанности до тех пор, пока в регионе не утвердят нового губернатора.
Волков правил республикой около восьми лет, а свое увольнение объяснил желанием дать дорогу молодым. Здунов около четырех лет был министром экономики Татарстана, а после стал премьер-министром Дагестана.
Также Путин назначил временного главу Ставропольского края. Им стал Вячеслав Гладков, ранее руководивший аппаратом правительства Ставропольского края, пишет РИА "Новости".
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