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Россия вынуждена будет ввести войска в Белоруссию, когда президент Республики Александр Лукашенко своими действиями в отношении протестующих создаст такую ситуацию, что его народ снесет, и Москве придется подавлять вспышки насилия у соседей. Такой прогноз дал известный украинский политолог Ростислав Ищенко
в эфире интернет-канала "PolitWera".
Он считает, что бацька сам ведет страну в гражданскую войну, при этом оппозиция, созданная им же в противовес пророссийским внутренним силам, абсолютно майданная и русофобская. По его мнению, активисты хотят просто убрать Александра Григорьевича, но ничего конструктивного для развития страны не предлагают, что ведет к распаду Белоруссии.
"Лукашенко постоянно создает подушку протестов, он ее накачивает и радикализирует, и рано или поздно его могут смести. А если его сметут, тогда, с точки зрения России, не будет другого выхода, кроме как стабилизировать ситуацию при помощи собственного силового ресурса", – предсказал эксперт.
По его мнению, Москве совсем не нужно, чтобы в Белоруссии вспыхнула гражданская война, поскольку это будет повод для соседних стран послать туда свои войска для создания буферной зоны безопасности.
Ищенко напомнил, что в своем время сам бацька выражал готовность отправить белорусских военнослужащих ровно для этой цели на Украину, если конфликт в Донбассе распространится на всю Незалежную. Теперь то же самое могут предпринять в Литве, Латвии и Польше в отношении соседней Белоруссии.
"Соответственно, для того, чтобы предотвратить вспышку насилия, не просто в дружественном, а в едином государстве, у России не будет другого выхода, кроме как послать туда войска", – резюмировал Ищенко.
Накануне Лукашенко на
совещании по вопросам внешней политики заявил, что гражданская война в стране может начаться с минских дворов, где граждане устраивают "кладбища", поминая погибших соотечественников в ходе протестов.
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