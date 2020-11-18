В доме Бабарико под Минском прошли обыски

У экс-кандидата изъяли ружье

КГБ Белоруссии провел обыск в доме бывшего кандидата на должность президента республики Виктора Бабарико под Минском. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

Согласно приведенным данным, сотрудники КГБ нагрянули с проверкой к бывшему руководителю "Белгазпромбанка" утром. Мероприятие проводилось три часа, в операции задействовали десять сотрудников ведомства. У оппозиционера изъяли охотничье ружье, передает "Интерфакс-Запад".

В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщал об аресте имущества Бабарико и его сына Эдуарда. В отношении политика возбудили уголовное дело о финансовых махинациях.

Егор МАЛКОВ

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