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КГБ Белоруссии провел обыск в доме бывшего кандидата на должность президента республики Виктора Бабарико под Минском. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.
Согласно приведенным данным, сотрудники КГБ нагрянули с проверкой к бывшему руководителю "Белгазпромбанка" утром. Мероприятие проводилось три часа, в операции задействовали десять сотрудников ведомства. У оппозиционера изъяли охотничье ружье, передает "Интерфакс-Запад".
В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщал об аресте имущества Бабарико и его сына Эдуарда. В отношении политика возбудили уголовное дело о финансовых махинациях.
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