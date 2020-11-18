Против выступили Соединенные Штаты и Украина

Генассамблея ООН по инициативе России одобрила резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 133 государства, 52 воздержались. И только две страны выступили против – США и Украина. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В российской резолюции выражена встревоженность из-за распространения в мире различных экстремистских политических партий, движений, идеологий, создания расистских и ксенофобских групп, пропагандирующих нацизм, неонацизм и деятельность бывших членов нацистской организации "Ваффен СС", которым устанавливают памятники и мемориалы.

"Генеральная Ассамблея рекомендует государствам, гражданскому обществу и другим соответствующим заинтересованным сторонам использовать все возможности, в том числе возможности, предоставляемые интернетом и социальными сетями, для противодействия в соответствии с международным правом распространению идей расового превосходства или ненависти и для утверждения идеалов равенства, недискриминации, разнообразия и демократии", – говорится в тексте документа.

Также организация обеспокоена участившимися случаями осквернения и разрушения памятников героям Второй мировой войны. В ООН назвали подобные инциденты недопустимыми и требующими необходимости предупреждения таких фактов.

Весьма своеобразно, но в духе современных реалий объяснились представители американской и украинской делегаций.

Так, Соединенные Штаты не захотели поддерживать данную резолюцию, поскольку обнаружили в ней "тонко завуалированную попытку узаконить российскую дезинформацию" о том, что соседние государства прославляют нацизм. Посланник Вашингтона Джейсон Мак заявил, что американская сторона выступает за свободу выражения мнений.

В унисон с теперешними лучшими друзьями Киева заговорил советник постпредства Незалежной при ООН Игорь Яременко. По его словам, предложенный Москвой документ "не имеет ничего общего с борьбой против нацизма, неонацизма и других форм нетерпимости". В реальности, утверждает пан Яременко, резолюция скрывает "пропагандистские мотивы" России.

Напомним, постмайданные вожди с момента госпереворота на Украине в 2014 г. ведут политику обеления нацистских преступников всех мастей местного разлива, служивших пособниками фашистов в годы Великой Отечественной войны. Им ставят памятники, называют их именами улицы, потомкам вручают за их кровавые преступления ордена и медали. Саму войну уже переиначивают то в польско-украинскую, то в русско-украинскую.

