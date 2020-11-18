Греция поругалась с Турцией из-за российских С-400

Греция поругалась с Турцией из-за российских С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Афины пожаловались альянсу на наращивание военной мощи Анкары

Члены НАТО не имеют права на проведение испытаний российских ЗРК С-400. Такое заявление сделал глава правительства Греции Кириакос Мицотакис во время выступления в сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По словам греческого премьера, государства, входящие в альянс, также не имеют права на сотрудничество с террористическими группировками, а также испытания С-400, произведенных в России.

"Подобная практика противоречит НАТО и нарушает единство членов альянса как военного и политического союза", – убежден глава правительства Греции.

Мицотакис добавил, что НАТО обязано склоняться к взаимодействию с Россией и КНР, однако при продолжении программ по "коллективной обороне и безопасности". Также он затронул тему отношений Афин и Анкары, призвав президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к проведению переговоров для решения разногласий.

"Хотя Греция является органом безопасности, сама Греция принимает вызовы безопасности, которые фактически подрывают единство НАТО. В 2020 году оно подверглось серьезным испытаниям из-за турецких провокаций и односторонних действий", – заявил Мицотакис.

Ранее сообщалось о том, что Греция решила приобрести у США поддержанные F-35 в количестве от 18 до 34 единиц. Известно, что Афины направили Вашингтону официальный запрос.

Егор МАЛКОВ

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