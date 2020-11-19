Уже никому неинтересно: в Крыму отмахнулись от очередной антироссийской резолюции в ООН

Уже никому неинтересно: в Крыму отмахнулись от очередной антироссийской резолюции в ООН
Георгий Мурадов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Ряд западных держав продолжает нападки на нашу страну

Украина вместе со своими "сообщниками" не оставляет попытки насолить России. Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, что в Крыму якобы нарушают права человека. Впрочем, такие лживые заявления уже давно не задевают наше государство, заметил вице-премьер крымского кабмина Георгий Мурадов.

Политик назвал документ "лживой антироссийской инсинуацией". При этом он отметил, что, судя по итогам голосования, эта "бумажка" не интересна большинству стран-участниц Генассамблеи. 63 державы выступили за, 22 против и 85 воздержались. Создателем антироссийского документа стал традиционный набор недоброжелателей – Украина, Грузия, Германия, США, Латвия, Литва, Эстония. Поучаствовали также Великобритания и Франция.

Мурадов считает такие мелкотравчатые атаки "заезженной темой", которая не несет никаких последствий, кроме легкого сотрясания информационного пространства.

В документе, в частности, говорится, что крымчанам "навязывают" российское гражданство, и о других "преступлениях" против населения, отмечает РИА "Новости".

К слову, накануне ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Как и следовало ожидать, против выступили Соединенные Штаты и Украина.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Крым будет возвращен военным путем а так его не вернуть
Андрей
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Собаки лают караван идёт.
Гость
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"Никому не интересно" И главное в самой России. Вера в СМИ и телевидение пропадает. Россия только постоянно оправдывается, а где антисанкции, всякие резолюции.
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