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насолить России. Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, что в Крыму
якобы нарушают права человека. Впрочем, такие лживые заявления уже давно не задевают
наше государство, заметил вице-премьер крымского кабмина Георгий Мурадов.
Политик назвал документ "лживой антироссийской инсинуацией". При этом он отметил, что, судя по итогам голосования, эта "бумажка" не интересна большинству стран-участниц Генассамблеи. 63 державы выступили за, 22 против и 85 воздержались. Создателем антироссийского документа стал традиционный набор недоброжелателей – Украина, Грузия, Германия, США, Латвия, Литва, Эстония. Поучаствовали также Великобритания и Франция.
Мурадов считает такие мелкотравчатые атаки "заезженной темой", которая не несет никаких последствий, кроме легкого сотрясания информационного пространства.
В документе, в частности, говорится, что крымчанам "навязывают" российское гражданство, и о других "преступлениях" против населения, отмечает РИА "Новости".
К слову, накануне ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Как и следовало ожидать, против выступили Соединенные Штаты и Украина.
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