За 20 лет никаких подвижек: Лукашенко лжет об интеграции с Россией – эксперт

За 20 лет никаких подвижек: Лукашенко лжет об интеграции с Россией – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог

Почему Александр Лукашенко не хочет углубления интеграции с Россией, объяснил замдиректора Института "Русская стратегия" Юрий Баранчик.

Белорусский президент считает, что страна отдана ему в вечное владение. Передать власть он может только по наследству одному из своих сыновей. Такое мнение, несмотря на прозвучавшие ранее заявления Лукашенко, политолог озвучил в беседе с изданием "Украина.ру". Напомним, белорусский лидер говорил, что транзита власти не будет – страну возглавит тот, кого выберет народ.

В случае с Лукашенко опираться нужно не на слова, а на дела политика, считает эксперт. Он отметил, что на протяжении последних двух десятков лет интеграция Минска и Москвы практически не продвинулась.

"…отсюда следует и вывод – верить нельзя",

заключил Баранчик.

Политолог напомнил условия Союзного договора 96-го года. Интеграция РФ и Белоруссии предусматривалась мягкая, по типу ЕС. То есть часть полномочий отдавалась на уровень Союзных органов, а часть оставалась на местах. Однако никаких подвижек в этом направлении нет.

По словам Баранчика, Лукашенко считает, что страна – это его частная собственность.

Как белорусский президент пытается обмануть российские власти, ранее объяснил и другой эксперт, Геворг Мирзаян. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Что считает Лукашенко, надо спрашивать у самого Лукашенко, а не у Баранчика, фамилия которого говорит сама за себя.
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