"Рак эрдогановский поражает Кавказ": россияне готовятся к войне с Турцией

"Рак эрдогановский поражает Кавказ": россияне готовятся к войне с Турцией
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Масла в огонь подливают заявления азербайджанского лидера

В Сети началось активное обсуждение высказывания главы Азербайджана. По словам Ильхама Алиева, блюсти порядок и стабилизировать ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта будут не только российские миротворцы, но и турецкие военные. Азербайджанский лидер называет это "совместной операцией", а вот россияне считают, что сие станет прологом к новой русско-турецкой войне.

Пользователи Сети напомнили о сбитом российском вертолете. На этом фоне слова об общих спецоперациях выглядят странно – "Эрдоган и Алиев уже открыто вытирают ноги о позиции России в этом конфликте", считают россияне.

При этом действия турецкого лидера Реджепа Эрдогана серьезно тревожат российское интернет-сообщество. Некоторым кажется, что его позиция, в которой явно прослеживается желание расширить границы возглавляемого государства, словно раковая опухоль распространяется на другие страны.

"Рак эрдогановский поражает весь Кавказ, начиная с Алиева!" - возмущаются в комментариях на агрегаторе "Яндекс.Новости".

Впрочем, в России считают, что Турция играет в карабахском конфликте роль, которая ей уготована исторически. Позиция Анкары стала следствием геополитики, возникшей после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин

Ольга ФЕДОРОВА

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