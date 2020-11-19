Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
Российские газопроводы являются инструментами подавления свободы и демократии в мире. Об этом говорится в резолюции, принятой Палатой представителей Конгресса США.
В документе отмечается, что с помощью газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" Россия "принуждает" другие страны покупать у нее топливо и усиливает их зависимость от себя. Члены Конгресса США уверены: если бы в Европе была достаточно развита инфраструктура по приемке сжиженного природного газа (СПГ), зависимости от России удалось бы избежать.
В связи с этим в США в очередной раз осудили Москву и выразили поддержку "Инициативе трех морей" и другим шагам ряда европейских стран, направленным на укрепление энергонезависимости ЕС, пишет "Военное обозрение".
"Инициатива трех морей" создана в 2016 году. Это объединение восточноевропейских стран, цель которого – создание некой альтернативы ЕС и НАТО, максимальный отрыв от России и сближение с США.
Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы.
Ранее эксперты пояснили, почему Джо Байдену удастся сделать против "Северного потока-2" то, что не смог Дональд Трамп.
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог
Получив под свой контроль долгожданные территории, военные Азербайджана наводят там свои порядки