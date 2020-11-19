Американские политики обеспокоены влиянием РФ на Европу

Российские газопроводы являются инструментами подавления свободы и демократии в мире. Об этом говорится в резолюции, принятой Палатой представителей Конгресса США.

В документе отмечается, что с помощью газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" Россия "принуждает" другие страны покупать у нее топливо и усиливает их зависимость от себя. Члены Конгресса США уверены: если бы в Европе была достаточно развита инфраструктура по приемке сжиженного природного газа (СПГ), зависимости от России удалось бы избежать.

В связи с этим в США в очередной раз осудили Москву и выразили поддержку "Инициативе трех морей" и другим шагам ряда европейских стран, направленным на укрепление энергонезависимости ЕС, пишет "Военное обозрение".

"Инициатива трех морей" создана в 2016 году. Это объединение восточноевропейских стран, цель которого – создание некой альтернативы ЕС и НАТО, максимальный отрыв от России и сближение с США.

Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы.

Ранее эксперты пояснили, почему Джо Байдену удастся сделать против "Северного потока-2" то, что не смог Дональд Трамп.