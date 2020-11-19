"Гордый Пашинян": в Армении сделали выводы о причинах потери Карабаха

"Гордый Пашинян": в Армении сделали выводы о причинах потери Карабаха
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Попытка отдалиться от России привела к печальным последствиям

Ереван проиграл в войне с Баку и отдал часть Нагорного Карабаха Азербайджану, поскольку армянские власти в предыдущие годы усердно занимались разжиганием русофобии. К таким выводам приходят жители Армении, осмысливая последние события.

Некоторые армяне винят Москву за то, что она сразу не выставила военных в помощь Еревану. Но другие им возражают. По их мнению, премьер Никол Пашинян с первых минут у власти начал уничтожать отношения с РФ.

"С чего это Россия нам должна? Наша власть два года подряд вела себя омерзительно, выпендриваясь перед европейскими хозяевами, изображая независимость", 

– удивляется известный армянский КВН-щик Армен Григорян. Инженер из Еревана Алла Акопян в интервью "КП" напомнила, как Пашинян даже не встретил президента РФ Владимира Путина у лестницы, хотя лидеров других стран встречал с подобострастием. Как в посольство РФ летели сапоги, как безнаказанно на улицах армянских городов жгли российские флаги. Такое "позорное неуважение" жительница Еревана считает "мерзким". Но за это армянское правительство и поплатилось.

Еще большее возмущение армян вызвало известие, что Москве удалось склонить Баку к перемирию, когда в город Шуши еще не вошли азербайджанские солдаты, но в Ереване не согласились.

"Наш Пашинян – гордый. Отказался", – негодуют армяне, подчеркивая, что от народа все эти перипетии усиленно скрывались, а в итоге мир заключили на еще более невыгодных для Армении условиях.

Соглашение об урегулировании в Нагорном Карабахе было подписано лидерами России, Армении и Азербайджана в ночь с 9 на 10 ноября. Баку получил контроль над частью территории. В интернете появляются видеоролики о том, что творят азербайджанские военные в Карабахе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
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поганка из свинарника,вот любопытно,ваш главарь в кипе на пианино одну композицию исполняет или гимн израиля тоже может исполнить
СТОП российский оккупант! Донбасс и Крым путинские твари не ваш!
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Ещё одна страна пытается избавится от имперского ига.
Ещё одно доказательство того что любые договора с Россией не стоят бумаги на которой они написаны.
Или есть другая трактовка. Никогда Россия не будет воспринимать бывшие республики СССР в качестве равноправных партнёров.
Россиян устраивают бывшие народы СССР в качестве своих вассалов но не более того.
Живёшь по указке из Кремля, значит будут тебе подбрасывать объедки с кремлёвского стола.
Попробуй прояви самостоятельность, тебя же сразу подставят с потрохами.
Потеря Арменией Карабаха яркий пример этому.
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