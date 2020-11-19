Москва требует у Берлина ответа за "откровения" посла в Литве о Второй мировой войне

Москва требует у Берлина ответа за "откровения" посла в Литве о Второй мировой войне
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Высказывание немецкого дипломата раскритиковали в МИД РФ

Заявление посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о якобы истинной роли СССР во Второй мировой войне вызвало резко негативную реакцию в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова прокомментировала его на брифинге.

Она добавила, что на эти "откровения" подействовали антироссийские настроения, которые несколько десятилетий насаждают в своей стране литовские националисты. И назвала высказывание немецкого дипломата грубой и циничной провокацией.

В Москве ждут от Берлина объяснения этих слов. А также рассчитывают, что немцы будут четко дистанцироваться от подобных мнений, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Хотя, напомнила Захарова, в последнее время в ФРГ не раз приравнивали Советский Союз к фашистской Германии, когда говорили о причинах начала Второй мировой войны. И делали это, по ее мнению, чтобы снять с себя ответственность за преступления нацистов. Тем самым послевоенное примирение россиян и немцев ставится под вопрос.

Ранее на церемонии открытия памятника водоносу в Вильнюсе немецкий посол в Литве Маттиас Сонн сказал, что Красная армия освободила Германию. чтобы установить там "сталинское репрессивное правление". На его слова ответили в диппредставительстве России в этой прибалтийской республике.

Выразив серьезную обеспокоенность такой речью, в нашем посольстве сделали ответное заявление. Немцам не пришлось бы устанавливать "никакое другое правление" в 1945 году, если бы за четыре года до этого германский фашизм не напал на СССР, завоевав до этого пол-Европы, сообщили российские дипломаты.

Полина ДОРОЖКИНА

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