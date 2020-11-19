Лавров рассказал о претензиях Франции и США к России из-за Карабаха

Лавров рассказал о претензиях Франции и США к России из-за Карабаха
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москве не могут простить успехов на международном дипломатическом поприще

"Неэтичными" назвал глава МИД РФ Сергей Лавров упреки со стороны зарубежных лидеров в связи с успешной посреднической миссией России в Нагорном Карабахе.

Министр признал, что в последние дни столкнулся с недовольством коллег из Франции и США при обсуждении темы Нагорного Карабаха, равно как президент Владимир Путин – при общении с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Явно все-таки проскальзывает уязвленное самолюбие",

– отметил Лавров, указав, что это "печально". Министр напомнил, что на момент 9 ноября, когда лидеры РФ, Армении и Азербайджана выработали соглашение по урегулированию, в Нагорном Карабахе уже погибли тысячи людей. Промедление стоило бы новых человеческих жизней, поэтому у Москвы просто не было времени согласовывать детали документа с партнерами в Вашингтоне и Париже. Поэтому все их нынешние претензии – "некорректны и неэтичны", высказался Лавров.

Ранее глава российской дипломатии жестко осадил представителей Турции, которые заявили, что будут выполнять в Карабахе тут же миссию, что и Россия.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Россия не Украина и не должна свои межгосударственные отношения согласовывать ни с Ф. ни с США. Потом ведь за весь период конфликта, эти господа палец о палец не ударили что бы погасить его.
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