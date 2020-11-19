В России отреагировали на угрозы США из-за Навального

В России отреагировали на угрозы США из-за Навального
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой

Предложенная накануне конгрессом США резолюция с призывом ввести новые санкции против России из-за отравления Навального используется для очередного давления на российскую экономику. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин. 

По его словам, американцы используют любой повод, чтобы поставить Россию в затруднительное экономическое положение, и, если бы не было истории с Алексеем Навальным, то Вашингтон нашел бы другой повод для введения санкций. 

Россия непременно ответит США на рестрикции, однако, отмечает Деньгин, пока говорить об этом рано – нужно реагировать на подобное только тогда, когда меры будут приняты в силу. Пока никакой конкретики относительно антироссийских санкций нет. 

Парламентарий в беседе с РИА "Новости" отметил, что американцы используют абсолютно любые поводы для подрыва российской экономики, но он надеется, что у американских политиков в этот раз хватит мудрости на конструктивный диалог с Россией. 

Напомним, накануне палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, посвященную теме "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В ней призвали американские власти принять новые ограничения в отношении России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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